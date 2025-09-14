Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Эрлинг Холанд.

Теперь в активе норвежского форварда 11 результативных действий в матчах АПЛ против «Манчестер Юнайтед», что больше, чем против любой другой команды лиги.

Количество результативных действий Эрлинга Холанда в АПЛ

11 – Манчестер Юнайтед

10 – Вулверхэмптон

9 – Вест Хэм Юнайтед

7 – Фулхэм, Брайтон

6 – Ноттингем Форест, Челси, Кристал Пэлас, Арсенал

5 – Тоттенхэм Хотспур

4 – Саутгемптон, Брентфорд, Ипсвич Таун, Эвертон

3 – Ньюкасл Юнайтед, Лестер Сити

2 – Астон Вилла, Лидс Юнайтед, Борнмут, Бернли

1 – Лутон Таун, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед