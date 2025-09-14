Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ

Норвежский нападающий имеет наибольшее количество результативных действий против «красных дьяволов»

Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Эрлинг Холанд.

Теперь в активе норвежского форварда 11 результативных действий в матчах АПЛ против «Манчестер Юнайтед», что больше, чем против любой другой команды лиги.

Количество результативных действий Эрлинга Холанда в АПЛ

  • 11 – Манчестер Юнайтед
  • 10 – Вулверхэмптон
  • 9 – Вест Хэм Юнайтед
  • 7 – Фулхэм, Брайтон
  • 6 – Ноттингем Форест, Челси, Кристал Пэлас, Арсенал
  • 5 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Саутгемптон, Брентфорд, Ипсвич Таун, Эвертон
  • 3 – Ньюкасл Юнайтед, Лестер Сити
  • 2 – Астон Вилла, Лидс Юнайтед, Борнмут, Бернли
  • 1 – Лутон Таун, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
