Манчестер Юнайтед стал любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ
Норвежский нападающий имеет наибольшее количество результативных действий против «красных дьяволов»
В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.
Дублем в составе победителей отметился Эрлинг Холанд.
Теперь в активе норвежского форварда 11 результативных действий в матчах АПЛ против «Манчестер Юнайтед», что больше, чем против любой другой команды лиги.
Количество результативных действий Эрлинга Холанда в АПЛ
- 11 – Манчестер Юнайтед
- 10 – Вулверхэмптон
- 9 – Вест Хэм Юнайтед
- 7 – Фулхэм, Брайтон
- 6 – Ноттингем Форест, Челси, Кристал Пэлас, Арсенал
- 5 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Саутгемптон, Брентфорд, Ипсвич Таун, Эвертон
- 3 – Ньюкасл Юнайтед, Лестер Сити
- 2 – Астон Вилла, Лидс Юнайтед, Борнмут, Бернли
- 1 – Лутон Таун, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед
Erling Haaland's brace means he's got more goal involvements against Man Utd than any other opponent! pic.twitter.com/f3aqUW8Zha— Premier League (@premierleague) September 14, 2025
