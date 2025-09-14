Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»
14 сентября 2025, 19:04 |
Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»

Нападающий «Полесья» – о борьбе с защитниками «Кривбасса» и серии неудач

В выездном матче «Кривбасс» – «Полесье» (0:1) команда из Житомира прервала неприятную серию поражений и завоевала важные три очка. Форвард «Полесье» Александр Филиппов поделился своими эмоциями после игры эксклюзивно для Sport.ua.

– Прокомментируйте, пожалуйста, игру, ваше впечатление от матча.

– Да, прежде всего, поздравляю всех болельщиков и всю нашу команду с победой, которая очень важна и тяжела. Мы понимали, что едем к очень непростому сопернику, который особенно хорошо играет дома. Они уже обыгрывали команды, набирали зачетные пункты. Мы понимали, что и наша серия поражений затянулась, потому хотели это перевернуть. Благо, это удалось. Мы сегодня как тренер отметил, были одним целым, за счет чего и победили.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем противостоянии с защитниками «Кривбасса». Вы с ними сражались весь первый тайм, даже желтую карточку получили.

– Да, это же контактный вид спорта, потому что вы должны понимать, что всегда идет борьба. Нет разницы – с «Кривбассом», «Динамо», «Шахтером» или с «Кудровкой». Со всеми тяжело играть. Поэтому это нужно делать, потому что эти микродуэли многое решают в матче.

– Сегодня гол забил ваш конкурент по линии нападения, Николай Гайдучик. Поздравили его с голом?

– Да, конечно. Главное – это команда, я всегда так говорил. Он молодец, он хорошо работает, он заслуживает этого. Поэтому главное, что мы победили и двигаемся дальше.

Игорь Лисенко, для Sport.ua

