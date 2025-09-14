Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не вышла на игру за бронзовые медали Суперфинала Евролиги-2025, где соперником должна была стать команда беларуси, официально сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Сине-желтые записали обращение к болельщикам и всему мировому сообществу с призывом, где слово взял главный тренер национальной команды Николай Костенко:

«Уважаемые болельщики, спортсмены и все спортивное сообщество... Сборная Украины по пляжному футболу обращается к руководителям всех международных организаций! Сегодня Украина платит жизнями своих людей за мир в Европе. В этой войне Белоруссия стала соучастником. С ее территории на нашу землю улетают ракеты! С ее помощью убивают мирных людей!

Сейчас мы видим, что белорусские спортсмены выходят на международные арены, будто ничего не произошло – это недопустимо! Спорт не может быть прикрытием для поддерживающих войну. Мы хотим поблагодарить сборных Эстонии, Литвы и Латвии, которые на предыдущих соревнованиях отказались выходить на матчи против Беларуси – это настоящее проявление мужества!

Призываем международные федерации сделать правильный выбор! Агрессоры и их союзники не имеют права быть среди нас. Ни в футболе, ни в любом другом виде спорта. Сегодня мы бойкотируем матч за третье место Суперфинала Евролиги по пляжному футболу 2025 года. Слава Украине! Героям Слава!», – сказал Костенко.