Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги
Пляжный футбол
14 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:14
1882
4

Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги

Главный тренер «сине-желтых» Николай Костенко взял слово

14 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:14
1882
4
Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги
АПФУ

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не вышла на игру за бронзовые медали Суперфинала Евролиги-2025, где соперником должна была стать команда беларуси, официально сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Сине-желтые записали обращение к болельщикам и всему мировому сообществу с призывом, где слово взял главный тренер национальной команды Николай Костенко:

«Уважаемые болельщики, спортсмены и все спортивное сообщество... Сборная Украины по пляжному футболу обращается к руководителям всех международных организаций! Сегодня Украина платит жизнями своих людей за мир в Европе. В этой войне Белоруссия стала соучастником. С ее территории на нашу землю улетают ракеты! С ее помощью убивают мирных людей!

Сейчас мы видим, что белорусские спортсмены выходят на международные арены, будто ничего не произошло – это недопустимо! Спорт не может быть прикрытием для поддерживающих войну. Мы хотим поблагодарить сборных Эстонии, Литвы и Латвии, которые на предыдущих соревнованиях отказались выходить на матчи против Беларуси – это настоящее проявление мужества!

Призываем международные федерации сделать правильный выбор! Агрессоры и их союзники не имеют права быть среди нас. Ни в футболе, ни в любом другом виде спорта. Сегодня мы бойкотируем матч за третье место Суперфинала Евролиги по пляжному футболу 2025 года. Слава Украине! Героям Слава!», – сказал Костенко.

По теме:
Лидер сборной Украины: «Эта страна участвует в преступлениях против нас»
Испания – Италия. Пляжный футбол. Финал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Знай наших! Украина одолела Польшу в матче за бронзу женской Евролиги
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу бойкот Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Беларусь - Украина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 25
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Футбол | 14 сентября 2025, 17:01 15
Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой

Команды расписали ничью 1:1, Иглесиас забил с пенальти в конце поединка 4-го тура Ла Лиги

Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Футбол | 14.09.2025, 19:01
Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Слава Украiнi !!!
Ответить
+2
_9Quantum19_KhM25
Респект. Грати із збірною цієї країни дійсно неприпустимо.
Ответить
0
Павло
Ну подарували бульбам третє місце - і шо??? 
Ответить
0
Frank Piter
Да просто знали, что проиграют и свои же болелы заклюют.
Ответить
-3
Популярные новости
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 18
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем