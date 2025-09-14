Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 23:43
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»

Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»

14 сентября 2025, 23:43
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Лидер «Черноморца» Ярослав Ракицкий рассказал о тех игроках, с которыми играл в конце прошлого сезона.

«Те игроки, которые покинули клуб? Да я вообще не хочу о них говорить. Я им говорил: «Вы молодые игроки, это я старый, а вам еще играть лет 15, а вы так выкладываетесь, я бы вас всех заменил».

У них просто не было мотивации. Можете себе это представить, меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из нашей команды. Сейчас все наши игроки мотивированы и хотят в высшую лигу», — сказал Ракицкий.

Ранее Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры.

