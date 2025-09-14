РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»

Лидер «Черноморца» Ярослав Ракицкий рассказал о тех игроках, с которыми играл в конце прошлого сезона.

«Те игроки, которые покинули клуб? Да я вообще не хочу о них говорить. Я им говорил: «Вы молодые игроки, это я старый, а вам еще играть лет 15, а вы так выкладываетесь, я бы вас всех заменил».

У них просто не было мотивации. Можете себе это представить, меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из нашей команды. Сейчас все наши игроки мотивированы и хотят в высшую лигу», — сказал Ракицкий.

