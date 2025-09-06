Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры

Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий рассказал, что планирует в будущем стать тренером.

– А вы сами уже задумывались о тренерской карьере в будущем?

– Я сейчас заканчиваю обучение на лицензию «А», поэтому скоро тоже буду специалистом.

– То есть вы видите себя именно в тренерском ремесле, а не на менеджерской должности?

– Понимаете, я люблю футбол. А как оно там будет – посмотрим. Я очень хочу остаться в футболе после завершения игровой карьеры. И, пожалуй, действительно хочу именно тренировать. А как оно дальше в жизни сложится – потом будет видно. Сейчас у меня в приоритете – это семья, футбол и вот эта наша общая украинская история. Хочется, чтобы эта война как можно скорее закончилась.

Ранее сообщалось, что накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды, избрали – Ракицкого.