Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 06:44
Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры

Футболист хотел бы попробовать себя в роли тренера

Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий рассказал, что планирует в будущем стать тренером.

– А вы сами уже задумывались о тренерской карьере в будущем?

– Я сейчас заканчиваю обучение на лицензию «А», поэтому скоро тоже буду специалистом.

– То есть вы видите себя именно в тренерском ремесле, а не на менеджерской должности?

– Понимаете, я люблю футбол. А как оно там будет – посмотрим. Я очень хочу остаться в футболе после завершения игровой карьеры. И, пожалуй, действительно хочу именно тренировать. А как оно дальше в жизни сложится – потом будет видно. Сейчас у меня в приоритете – это семья, футбол и вот эта наша общая украинская история. Хочется, чтобы эта война как можно скорее закончилась.

Ранее сообщалось, что накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды, избрали – Ракицкого.

По теме:
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
ОФИЦИАЛЬНО. Игравший в Полесье легионер перешел в Черноморец
Не нужен Ротаню. Форвард Полесья продолжит карьеру в Первой лиге
Ярослав Ракицкий тренерские курсы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
