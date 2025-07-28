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Украина. Первая лига
28 июля 2025, 18:40 |
513
3

Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана

Им стал самый опытный футболист Ракицкий

28 июля 2025, 18:40 |
513
3
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды.

Как сообщил Sport.ua главный тренер «моряков» Александр Кучер, им был избран Ярослав Ракицкий.

«Выборы проводились так же, как и в нашей стране – демократическим образом. Каждый игрок отдельно заходил в конференц-зал и писал на листе бумаги свой вариант кандидатов на роль капитана из трех фамилий. Мы подсчитали голоса и получилось так: Ракицкий – капитан, Хобленко – вице-капитан. Ермаков и Габелок также получили равное количество голосов как вице-капитаны», – сказал Кучер.

Стартовый матч нового сезона «Черноморец» проведет 2 августа. В Одессе он будет принимать тернопольскую «Ниву».

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Черноморца» может перейти в команду Рябоконя.

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Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ярослав Ракицкий Александр Кучер капитан инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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Saltovka
Бывший зенитовец капитан украинской команды?? Бред!
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+1
Talya-Vi-Talya
Чекаємо повернення моряків🌊🖤💙 в еліту вже наступного року! А також Буковину💛🖤 і тернопільську Нива🐂💛💚 (але то мрії, просто подобаються такі команди з історією, а не новодєли) 😊
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-1
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