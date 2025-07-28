Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана

Накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды.

Как сообщил Sport.ua главный тренер «моряков» Александр Кучер, им был избран Ярослав Ракицкий.

«Выборы проводились так же, как и в нашей стране – демократическим образом. Каждый игрок отдельно заходил в конференц-зал и писал на листе бумаги свой вариант кандидатов на роль капитана из трех фамилий. Мы подсчитали голоса и получилось так: Ракицкий – капитан, Хобленко – вице-капитан. Ермаков и Габелок также получили равное количество голосов как вице-капитаны», – сказал Кучер.

Стартовый матч нового сезона «Черноморец» проведет 2 августа. В Одессе он будет принимать тернопольскую «Ниву».

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Черноморца» может перейти в команду Рябоконя.