Экс-игрок Черноморца может перейти в команду Рябоконя

Как стало известно Sport.ua, дебютант второй лиги ФК «Лесное» может усилить состав одним из опытных футболистов.

Речь идет о 31-летнем нападающем Денисе Безбородько, в профессиональной карьере которого предыдущим клубом был одесский «Черноморец». В нем он провел всего 8 матчей в весенней части сезона-2024/25, после чего получил статус свободного агента. Это дает возможность «Лесному» получить футболиста бесплатно.

Способности Безбородько хорошо известны нынешнему главному тренеру команды из Киевской области Александру Рябоконю, с которым этот игрок работал вместе в черниговской «Десне» в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22. Известно также, что интерес к Безбородько проявляет дебютант элиты «Кудровка».

Ранее мы сообщали, что Александр Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ.