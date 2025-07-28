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  4. Экс-игрок Черноморца может перейти в команду Рябоконя
Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 08:21 |
530
0

Экс-игрок Черноморца может перейти в команду Рябоконя

ФК «Лесное» продолжает селекционную работу

28 июля 2025, 08:21 |
530
0
Экс-игрок Черноморца может перейти в команду Рябоконя
ФК Черноморец. Денис Безбородько

Как стало известно Sport.ua, дебютант второй лиги ФК «Лесное» может усилить состав одним из опытных футболистов.

Речь идет о 31-летнем нападающем Денисе Безбородько, в профессиональной карьере которого предыдущим клубом был одесский «Черноморец». В нем он провел всего 8 матчей в весенней части сезона-2024/25, после чего получил статус свободного агента. Это дает возможность «Лесному» получить футболиста бесплатно.

Способности Безбородько хорошо известны нынешнему главному тренеру команды из Киевской области Александру Рябоконю, с которым этот игрок работал вместе в черниговской «Десне» в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22. Известно также, что интерес к Безбородько проявляет дебютант элиты «Кудровка».

Ранее мы сообщали, что Александр Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ.

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Лесное Денис Безбородько трансферы Вторая лига Украины свободный агент Черноморец Одесса инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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