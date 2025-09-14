ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0

В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Ванкувер и Филадельфия Юнион.

Поединок прошел на стадионе БЦ Плейс в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Хет-трик и ассист в этой встрече оформил именитый немец Томас Мюллер. Днем ранее, 13 числа, он отпраздновал 36-летие.

Мюллер провел третий поединок в составе Вакувера после перехода из мюнхенской Баварии. Теперь на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача.

В таблице Западной конференции Ванкувер идет на третьем месте с 52 очками. А Филадельфия является лидером Восточной конференции с 57 пунктами (да, они проиграли 0:7...).

MLS 2025. 14 сентября

Ванкувер – Филадельфия Юнион – 7:0

Голы: Лаборда, 18, Сабби, 25, 61, Мюллер, 29 (пен.), 45+1 (пен.), 88, Эллоуми, 80

Видеообзор матча