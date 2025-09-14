Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0
МЛС США
Ванкувер Вайткепс
14.09.2025 04:35 – FT 7 : 0
Филадельфия Юнион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
14 сентября 2025, 13:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:42
309
0

ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0

Томас также отдал ассист в игре с Филадельфией, а 13 сентября он отпраздновал 36-летие

14 сентября 2025, 13:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 13:42
309
0
ВИДЕО. Мюллер сделал хет-трик в матче MLS, который завершился со счетом 7:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В ночь на 14 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Ванкувер и Филадельфия Юнион.

Поединок прошел на стадионе БЦ Плейс в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик и ассист в этой встрече оформил именитый немец Томас Мюллер. Днем ранее, 13 числа, он отпраздновал 36-летие.

Мюллер провел третий поединок в составе Вакувера после перехода из мюнхенской Баварии. Теперь на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача.

В таблице Западной конференции Ванкувер идет на третьем месте с 52 очками. А Филадельфия является лидером Восточной конференции с 57 пунктами (да, они проиграли 0:7...).

MLS 2025. 14 сентября

Ванкувер – Филадельфия Юнион – 7:0

Голы: Лаборда, 18, Сабби, 25, 61, Мюллер, 29 (пен.), 45+1 (пен.), 88, Эллоуми, 80

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Ванкувер Вайткепс).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Rayan Elloumi (Ванкувер Вайткепс).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Ванкувер Вайткепс).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Томас Мюллер (Ванкувер Вайткепс).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Томас Мюллер (Ванкувер Вайткепс).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Ванкувер Вайткепс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Mathias Laborda (Ванкувер Вайткепс).
По теме:
ВИДЕО. Как украинец ассистировал на Сона на 54-й секунде матча MLS
Фулхэм – Лидс – 1:0. Курьезный автогол. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Паненка? На глазах у Бойко: как Месси не реализовал пенальти в MLS
Major League Soccer (MLS) Ванкувер Уайткэпс видео голов и обзор Филадельфия Юнион хет-трик пенальти Томас Мюллер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14 сентября 2025, 08:42 19
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью

Вратарь не собирается покидать Париж

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13 сентября 2025, 19:54 20
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб

Тренер прокомментировал киевское дерби

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.09.2025, 13:30
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14.09.2025, 12:37
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
13.09.2025, 04:58
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 22
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем