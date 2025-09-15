Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера

Нападающий сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце перешел в киевское «Динамо» – чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

Ветеран киевлян Александр Караваев признался, удалось ли ему пообщаться с Владиславом, которого накануне рассекретили в публикации российского контента в социальной сети ТикТок.

«Общался ли я с Владиславом? Нет, я не успел с ним пообщаться, потому что он недавно приехал, тренировка, а потом уже заезд и матч. Но я знаю, что тренеры с ним общались и стало понятно, что у него позиция проукраинская, – сказал Караваев.