Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 04:42 |
86
0

Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера

Александр подтвердил, что у футболиста проукраинская позиция

15 сентября 2025, 04:42 |
86
0
Караваев признался, о чем Шовковский говорил с Бленуце после трансфера
ФК Динамо. Александр Караваев

Нападающий сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце перешел в киевское «Динамо» – чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

Ветеран киевлян Александр Караваев признался, удалось ли ему пообщаться с Владиславом, которого накануне рассекретили в публикации российского контента в социальной сети ТикТок.

«Общался ли я с Владиславом? Нет, я не успел с ним пообщаться, потому что он недавно приехал, тренировка, а потом уже заезд и матч. Но я знаю, что тренеры с ним общались и стало понятно, что у него позиция проукраинская, – сказал Караваев.

По теме:
Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
ФОТО. Вот кому посвятил дебютный гол Ванат. Спойлер: не своей девушке
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Караваев чемпионат Украины по футболу Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14 сентября 2025, 10:27 1
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта

Американец победил мексиканца в Лас-Вегасе

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14.09.2025, 21:07
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
Футбол | 15.09.2025, 03:09
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 8
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 35
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем