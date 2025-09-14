В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на Горняк в Кривом Роге.

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция