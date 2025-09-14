Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
14.09.2025 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 06:35
Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 5-го тура УПЛ состоится 14 сентября в 13:00

УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на Горняк в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Полесье
