Трансфер Диаса оправдывает себя: он повторил клубный рекорд Баварии
Его новый одноклубник, Гарри Кейн, также продолжает штамповать голы
В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома победила «Гамбург» со счетом 5:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Луис Диас забил гол в каждом из своих трех первых матчей в Бундеслиге (против РБ «Лейпциг», «Аугсбурга» и «Гамбурга»), тем самым повторив клубный рекорд, который принадлежал Руджеро Риццителли в 1996 году, Луки Тони в 2007 году и Марио Манджукичу в 2012 году.
Гарри Кейн, сделав дубль, забил уже 67 голов в 66 матчах за «Баварию» в Бундеслиге.
Английский нападающий стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, который забил 5 голов в сезоне 2025/26.
