Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер Диаса оправдывает себя: он повторил клубный рекорд Баварии
Германия
14 сентября 2025, 00:10 |
148
0

Его новый одноклубник, Гарри Кейн, также продолжает штамповать голы

Трансфер Диаса оправдывает себя: он повторил клубный рекорд Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома победила «Гамбург» со счетом 5:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Луис Диас забил гол в каждом из своих трех первых матчей в Бундеслиге (против РБ «Лейпциг», «Аугсбурга» и «Гамбурга»), тем самым повторив клубный рекорд, который принадлежал Руджеро Риццителли в 1996 году, Луки Тони в 2007 году и Марио Манджукичу в 2012 году.

Гарри Кейн, сделав дубль, забил уже 67 голов в 66 матчах за «Баварию» в Бундеслиге.

Английский нападающий стал первым игроком топ-5 европейских чемпионатов, который забил 5 голов в сезоне 2025/26.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
