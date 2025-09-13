КАЛЮЖНЫЙ: «Как за такое давать пенальти? Еще две карточки нам выписал»
Иван оценил действия судьи в матче с «Шахтером»
Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. Лидер харьковчан полузащитник Иван Колюжный прокомментировал судейские решения в этом матче.
«Момент с назначением пенальти в наши ворота? Наш игрок просто пролетел мимо соперника. Как за такое ставить пенальти? Потом судья еще выписывает две желтые карточки нам, когда мы уже с ним не разговаривали, мы между собой общались.
В моменте с нашим голом все было справедливо. Если бы судья не засчитал этот гол, то возникло бы еще больше опустошенности», – сказал после матча Иван Калюжный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча
Британец предложил Паркеру свои услуги в качестве спарринг-партнера