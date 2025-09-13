КАЛЮЖНЫЙ: «Как за такое давать пенальти? Еще две карточки нам выписал»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:18
Иван оценил действия судьи в матче с «Шахтером»

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. Лидер харьковчан полузащитник Иван Колюжный прокомментировал судейские решения в этом матче.

«Момент с назначением пенальти в наши ворота? Наш игрок просто пролетел мимо соперника. Как за такое ставить пенальти? Потом судья еще выписывает две желтые карточки нам, когда мы уже с ним не разговаривали, мы между собой общались.

В моменте с нашим голом все было справедливо. Если бы судья не засчитал этот гол, то возникло бы еще больше опустошенности», – сказал после матча Иван Калюжный.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
