КАЛЮЖНЫЙ: «Как за такое давать пенальти? Еще две карточки нам выписал»

Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. Лидер харьковчан полузащитник Иван Колюжный прокомментировал судейские решения в этом матче.

«Момент с назначением пенальти в наши ворота? Наш игрок просто пролетел мимо соперника. Как за такое ставить пенальти? Потом судья еще выписывает две желтые карточки нам, когда мы уже с ним не разговаривали, мы между собой общались.

В моменте с нашим голом все было справедливо. Если бы судья не засчитал этот гол, то возникло бы еще больше опустошенности», – сказал после матча Иван Калюжный.