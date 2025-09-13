13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 44-й минуте поединка счет стал 2:0. Второй мяч для королевского клуба забил Арда Гюлер.

Асист на турецкого футболиста отдал Килиан Мбаппе, который оформил первый гол в этом матче.

Реал выиграл первый тайм 2:0 – с 42-й минуты подопечные Хаби Алонсо играют в меньшинстве после удаления Дина Хейсена.

❗️ ВИДЕО. Реал вдесятером забил Сосьедаду: на Гюлера ассист отдал Мбаппе