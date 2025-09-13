Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Вмешался ВАР. Оболонь сравняла счет в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 16:57
Нестеренко сумел пробить Нещерета

ФК Оболонь

В матче «Оболонь» – «Динамо» команды провели результативный 1-й тайм.

На 25-й минуте Караваев вывел «динамовцев» вперед, а на 40-й Нестеренко счет сравнял.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала главный арбитр матча взятие ворот отменил, но после просмотра ВАР гол все же был засчитан.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Динамо Иван Нестеренко
