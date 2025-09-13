Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 16:57 |
716
0
ВИДЕО. Вмешался ВАР. Оболонь сравняла счет в игре с Динамо
Нестеренко сумел пробить Нещерета
13 сентября 2025, 16:57 |
716
0
В матче «Оболонь» – «Динамо» команды провели результативный 1-й тайм.
На 25-й минуте Караваев вывел «динамовцев» вперед, а на 40-й Нестеренко счет сравнял.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сначала главный арбитр матча взятие ворот отменил, но после просмотра ВАР гол все же был засчитан.
