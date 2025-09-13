ВИДЕО. Вмешался ВАР. Оболонь сравняла счет в игре с Динамо

В матче «Оболонь» – «Динамо» команды провели результативный 1-й тайм.

На 25-й минуте Караваев вывел «динамовцев» вперед, а на 40-й Нестеренко счет сравнял.

Сначала главный арбитр матча взятие ворот отменил, но после просмотра ВАР гол все же был засчитан.