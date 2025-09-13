Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. 2:0 для Арсенала. Субименди и Дьекереш забили в ворота Ноттингема
Англия
13 сентября 2025, 16:01 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:04
Испанский полузащитник забил первый гол после перехода в лондонскую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»

Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 32-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди открыл счет и забил первый гол в составе лондонской команды. Во второй половине игры шведский форвард Виктор Дьекереш увеличил преимущество.

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.

ВИДЕО. Субименди открыл счет и забил первый гол в составе лондонского клуба

ВИДЕО. Дьекереш увеличил преимущество «канониров» после точного удара на 46-й минуте

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
