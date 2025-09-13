ВИДЕО. 2:0 для Арсенала. Субименди и Дьекереш забили в ворота Ноттингема

В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»

Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

На 32-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди открыл счет и забил первый гол в составе лондонской команды. Во второй половине игры шведский форвард Виктор Дьекереш увеличил преимущество.

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.

