ВИДЕО. 2:0 для Арсенала. Субименди и Дьекереш забили в ворота Ноттингема
Испанский полузащитник забил первый гол после перехода в лондонскую команду
В субботу, 13 сентября, проходит матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Ноттингем»
Команды играют на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.
На 32-й минуте испанский полузащитник «канониров» Мартин Субименди открыл счет и забил первый гол в составе лондонской команды. Во второй половине игры шведский форвард Виктор Дьекереш увеличил преимущество.
Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «Ноттингема», так как его контракт принадлежит «Арсеналу» и он не имеет права играть против лондонской команды.
ВИДЕО. Субименди открыл счет и забил первый гол в составе лондонского клуба
ВИДЕО. Дьекереш увеличил преимущество «канониров» после точного удара на 46-й минуте
