  4. Тренер Эпицентра: «Супряге нужно только одно – забить гол. Мы верим»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 16 сентября 2025, 17:12
450
3

Нагорняк оценил первую победу в УПЛ

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Эпицентр в матче чемпионата Украины обыграл Рух со счетом 1:0. Тренер Сергей Нагорняк оценил первую для команды победу в УПЛ, а также игру форварда Владислава Супряги, который не забивает в УПЛ с осени 2020 года.

«Очень ждали первую победу, выстрадали ее. Сложно придумать большую интригу, когда тебе на 90-й минуте поставили пенальти. Где-то повезло, но нам нужны были очки. Сложно психологически, когда у тебя ноль очков. Все же историческую победу добыли».

«Владислав Супряга? Владу мы пытаемся помочь, были у него моменты. Он очень сильно работает и хочет выйти из этого состояния, и мы верим в него. Ему нужно только одно – один забитый мяч», – сказал Нагорняк.

По теме:
Серьезные проблемы. Вингер Металлиста 1925 отправится в Германию
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Для нас каждая игра очень принципиальна»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Сергей Нагорняк Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Перший Серед Рівних
Нє ну ти вже так не перегибай
Ответить
+1
Сергей Борисенко
Все верно, один гол за сезон
Ответить
-1
Lulinnha
Проблема как у девственника... 
Ответить
-1
