Тренер Эпицентра: «Супряге нужно только одно – забить гол. Мы верим»

Эпицентр в матче чемпионата Украины обыграл Рух со счетом 1:0. Тренер Сергей Нагорняк оценил первую для команды победу в УПЛ, а также игру форварда Владислава Супряги, который не забивает в УПЛ с осени 2020 года.

«Очень ждали первую победу, выстрадали ее. Сложно придумать большую интригу, когда тебе на 90-й минуте поставили пенальти. Где-то повезло, но нам нужны были очки. Сложно психологически, когда у тебя ноль очков. Все же историческую победу добыли».

«Владислав Супряга? Владу мы пытаемся помочь, были у него моменты. Он очень сильно работает и хочет выйти из этого состояния, и мы верим в него. Ему нужно только одно – один забитый мяч», – сказал Нагорняк.