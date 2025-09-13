Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 сентября в 19:00 матч 1/2 финала Суперфинала Евролиги
Cборная Украины по пляжному футболу выступает в полуфинале Суперфинале Евролиги-2025.
13 сентября в 19:00 в матче 1/2 финала встречаются сборные Италии и Украины.
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
В групповом раунде сборная Украины под руководством Николая Костенко заняла 2-е место (4 очка из 9). Сине-желтые переиграли Швейцарию (5:4), уступили Испании (4:5), а затем по пенальти взяли верх над Данией (6:6, пен. 6:5).
В другом полуфинале Евролиги в 17:45 играют Испания и беларусь.
Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025
🔹 Групповой раунд
- Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)
- Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)
🔹 Пары 1/2 финала, 13.09.2025
- 17:45. Испания – беларусь
- 19:00. Италия – Украина
