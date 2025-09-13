Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
13 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:11
Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 сентября в 19:00 матч 1/2 финала Суперфинала Евролиги

BSWW

Cборная Украины по пляжному футболу выступает в полуфинале Суперфинале Евролиги-2025.

13 сентября в 19:00 в матче 1/2 финала встречаются сборные Италии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

В групповом раунде сборная Украины под руководством Николая Костенко заняла 2-е место (4 очка из 9). Сине-желтые переиграли Швейцарию (5:4), уступили Испании (4:5), а затем по пенальти взяли верх над Данией (6:6, пен. 6:5).

В другом полуфинале Евролиги в 17:45 играют Испания и беларусь.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 Групповой раунд

  • Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)
  • Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)

🔹 Пары 1/2 финала, 13.09.2025

  • 17:45. Испания – беларусь
  • 19:00. Италия – Украина

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1

Евролига. Женская сборная Украины досадно уступила Португалии в полуфинале
Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
Игрок сборной Украины: «Матч против Италии? Надо выйти и сражаться»
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
