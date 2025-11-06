Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче

6 ноября юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 года рождения) провела в Италии второй товарищеский матч против местной команды Италии U-16 во время учебно-тренировочного сбора.

После поражения 2:6 в первой встрече главный тренер Владимир Самборский обновил стартовый состав сразу на пять позиций. В воротах появился Галдин, в защите – Бегметюк и Абрамович, а в полузащите – Рыбак и Сердюковский. Итальянский наставник Мануэль Паскуаль полностью изменил основных 11 игроков.

На старте игры инициативой владели украинцы. Активный Олег Дзюринец, который в предыдущем матче сделал два результативных паса, создал несколько моментов: сначала его удар заблокировали защитники, а затем после углового итальянцев выручил вратарь.

Первыми отличились хозяева поля. После неудачного выбивания мяча из собственной штрафной Сальве из «Ювентуса» открыл счет. Украинцы ответили ударом Рыбака в перекладину, а также моментами Бодака и Сердюковского. Но в конце тайма итальянцы во второй раз воспользовались ошибкой соперника. Растелло, еще один представитель «Ювентуса», пробил точно в дальний угол с 15 метров.

После перерыва команда Самборского пыталась изменить ход игры. Рыбак после передачи Дзюринца не попал в дальний угол, Бодак пробил в сетку с внешней стороны, а удар Федушка стал легкой добычей для вратаря.

В заключительные минуты встречи высокий прессинг итальянцев привел к потере мяча в штрафной площадке украинцев. Первые два удара защитники и голкипер нейтрализовали, но с третьей попытки соперники довели счет до 3:0 – победа Италии U-16.

Товарищеский матч. Италия, 6 ноября 2025

Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0 (2:0)

Голы: Сальве, 23, Растелло, 38, Пипито, 84

Италия U-16: Виши, Барбоне (Джиотто, 88), Мантовани (Сама, 65), Дефочинда (Дамонте, 65), Норелли (Бландина, 79), Форони, Сеэ (Скальоне, 88), Сальве (Пипито, 79), Елена, Роландо (Эгхаревба, 65), Растелло (Бернамонте, 79).

Главный тренер: Мануэль Паскуаль.

Украина U-16: Галдин, Мысюра, Кислянка, Бегметюк, Абрамович (Резник, 70), Бирладяну (Гонченко, 61), Сердюковский (Осьмухин, 46), Гордеев (Доник, 46), Рыбак (Мазур, 85), Дзюринец (Мартынюк, 70), Бодак (к) (Федушко, 61).

Главный тренер: Владимир Самборский.

Видеозапись матча

Инфографика