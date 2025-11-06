Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче
Молодежные турниры
06 ноября 2025, 14:12 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:26
256
1

Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче

Подопечные Владимира Самборского пропустили три безответных мяча

06 ноября 2025, 14:12 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:26
256
1 Comments
Украина U-16 всухую проиграла Италии U-16 во втором товарищеском матче
УАФ

6 ноября юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 года рождения) провела в Италии второй товарищеский матч против местной команды Италии U-16 во время учебно-тренировочного сбора.

После поражения 2:6 в первой встрече главный тренер Владимир Самборский обновил стартовый состав сразу на пять позиций. В воротах появился Галдин, в защите – Бегметюк и Абрамович, а в полузащите – Рыбак и Сердюковский. Итальянский наставник Мануэль Паскуаль полностью изменил основных 11 игроков.

На старте игры инициативой владели украинцы. Активный Олег Дзюринец, который в предыдущем матче сделал два результативных паса, создал несколько моментов: сначала его удар заблокировали защитники, а затем после углового итальянцев выручил вратарь.

Первыми отличились хозяева поля. После неудачного выбивания мяча из собственной штрафной Сальве из «Ювентуса» открыл счет. Украинцы ответили ударом Рыбака в перекладину, а также моментами Бодака и Сердюковского. Но в конце тайма итальянцы во второй раз воспользовались ошибкой соперника. Растелло, еще один представитель «Ювентуса», пробил точно в дальний угол с 15 метров.

После перерыва команда Самборского пыталась изменить ход игры. Рыбак после передачи Дзюринца не попал в дальний угол, Бодак пробил в сетку с внешней стороны, а удар Федушка стал легкой добычей для вратаря.

В заключительные минуты встречи высокий прессинг итальянцев привел к потере мяча в штрафной площадке украинцев. Первые два удара защитники и голкипер нейтрализовали, но с третьей попытки соперники довели счет до 3:0 – победа Италии U-16.

Товарищеский матч. Италия, 6 ноября 2025

Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0 (2:0)

Голы: Сальве, 23, Растелло, 38, Пипито, 84

Италия U-16: Виши, Барбоне (Джиотто, 88), Мантовани (Сама, 65), Дефочинда (Дамонте, 65), Норелли (Бландина, 79), Форони, Сеэ (Скальоне, 88), Сальве (Пипито, 79), Елена, Роландо (Эгхаревба, 65), Растелло (Бернамонте, 79).

Главный тренер: Мануэль Паскуаль.

Украина U-16: Галдин, Мысюра, Кислянка, Бегметюк, Абрамович (Резник, 70), Бирладяну (Гонченко, 61), Сердюковский (Осьмухин, 46), Гордеев (Доник, 46), Рыбак (Мазур, 85), Дзюринец (Мартынюк, 70), Бодак (к) (Федушко, 61).

Главный тренер: Владимир Самборский.

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Италия U-16 – Украина U-16. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен стартовый состав сборной Украины U-16 на игру против Италии
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
товарищеские матчи Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 сборная Италии по футболу U-16 Италия - Украина выбор редакции Мануэль Паскуаль
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда
Футбол | 06 ноября 2025, 14:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда

Даниэле Де Росси возглавил Дженоа

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 13:05 13
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Горняки» должны без проблем взять свое

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06.11.2025, 07:21
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
newo
Піпіто ля комедія
Ответить
0
Популярные новости
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
06.11.2025, 07:44 15
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем