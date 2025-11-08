Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0. Второй спарринг. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча юношеских сборных в Италии
6 ноября юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) провела в Италии второй товарищеский матч против местной команды Италии U-16 во время учебно-тренировочного сбора.
После поражения 2:6 в первой встрече главный тренер Владимир Самборский обновил стартовый состав.
После неудачного выбивания мяча из штрафной Сальве из «Ювентуса» открыл счет. В конце тайма Растелло, еще один представитель «Ювентуса», пробил точно в дальний угол с 15 метров.
В заключительные минуты встречи высокий прессинг итальянцев привел к потере мяча в штрафной площадке украинцев. Первые два удара защитники и голкипер нейтрализовали, но с третьей попытки соперники довели счет до 3:0 – победа Италии U-16.
Товарищеский матч. Италия, 6 ноября 2025
Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0 (2:0)
Голы: Сальве, 23, Растелло, 38, Пипито, 84
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Косовский считает, что Виталий Буяльский провел качественный матч в еврокубке
Легендарный супертяжеловес – об изменении закона Али