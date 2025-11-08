Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
08 ноября 2025, 03:11 | Обновлено 08 ноября 2025, 03:19
Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0. Второй спарринг. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча юношеских сборных в Италии

УАФ

6 ноября юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) провела в Италии второй товарищеский матч против местной команды Италии U-16 во время учебно-тренировочного сбора.

После поражения 2:6 в первой встрече главный тренер Владимир Самборский обновил стартовый состав.

После неудачного выбивания мяча из штрафной Сальве из «Ювентуса» открыл счет. В конце тайма Растелло, еще один представитель «Ювентуса», пробил точно в дальний угол с 15 метров.

В заключительные минуты встречи высокий прессинг итальянцев привел к потере мяча в штрафной площадке украинцев. Первые два удара защитники и голкипер нейтрализовали, но с третьей попытки соперники довели счет до 3:0 – победа Италии U-16.

Товарищеский матч. Италия, 6 ноября 2025

Италия U-16 – Украина U-16 – 3:0 (2:0)

Голы: Сальве, 23, Растелло, 38, Пипито, 84

Видеозапись матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
