ВИДЕО. Динамо U-19 отгрузило 5 мячей сверстникам из Оболони

В 5-м туре чемпионата Украины U-19 состоялось столичное дерби. «Динамо» встретилось в гостях с «Оболонью», которая после четырех туров набрала 9 очков и занимала место среди лидеров турнирной таблицы.

Динамовцы серьезно настроились на дерби, захватили контроль над мячом и забили два быстрых гола. На 13-й минуте Пономаренко отдал пас в разрез на Арсения Федоренко, который ударом в один касание с линии штрафной переиграл вратаря.

А на 16-й минуте Пономаренко провел сольный проход – обыграв защитника, ворвался в штрафную, где обвел вратаря, а затем еще двух защитников, которые пытались спасти свою команду от пропущенного гола на линии ворот.

В начале второго тайма киевляне довели счет до разгромного. Вратарь «Оболони» Мартинов среагировал на мощный удар Пономаренко с близкого расстояния, мяч отскочил к Андриану Бекерскому, который красивым подкрученным ударом попал в девятку ворот.

На 56-й минуте хозяева поля сократили отставание после углового: после подачи Сидельникова Титов головой поразил ворота.

Но «Оболонь» все же не спаслась от разгрома. На первой компенсированной минуте после подачи с углового с правого фланга забил Захарченко.

А за минуту точку в матче поставил Богдан Редушко, пробив в верхний угол с линии штрафной – 5:1 в пользу «Динамо».

Чемпионат Украины U-19

12.09.2025. Буча, УТБ «Оболонь»

Оболонь Киев – Динамо Киев – 1:5

Голы: Титов, 56 – Федоренко, 13, Пономаренко, 16, Бекерский, 49, Захарченко (90+1), Редушко (90+2)

Оболонь: Мартинов, Лящук (к), Роенко, Титов (Григоренко, 73), Буренко (Енич, 89), Артемчук (Куделя, 46), Чорный, Сидельников, Корх, Александровский (Ходаковский, 68), Товарчи (Мороз, 53)

Динамо: Суркис (к), Коробов (Дикий, 83), Огородник (Губенко, 61), Захарченко, Дехтяр, Ищенко, Гродзинский, Бекерский (Бурацов, 68), Федоренко (Иваськов, 68), Андрейко (Редушко, 46), Пономаренко

Предупреждения: Титов, 43, Ходаковский, 88 – Коробов, 20

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея