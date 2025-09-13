Игорь КОСТЮК: «Анализ соперника и выбор тактики дал результат Динамо U-19»

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура чемпионата Украины U19 против «Оболони» (5:1).

– В игре с «Оболонью» мы перешли к нашей привычной схеме с одним форвардом. В предыдущей игре мы пытались сыграть с двумя форвардами, учитывая большое количество травмированных в средней зоне. Однако из-за нехватки игровой практики и непривычности новой схемы для игроков мы не получили тот результат, на который рассчитывали.

Поэтому мы вернулись к нашему традиционному расположению на поле. К тому же новички, пришедшие из академии и которых мы пригласили из других клубов, уже стали лучше понимать схему нашей игры. Мы проводили тактические и теоретические занятия.

Еще не полностью, но уже вернулись на поле Андрейко и Редушко. Следует также отметить, что большой объем работы выполнил Матвей Пономаренко. Он добавил качества в атаке, в завершении. Совокупность этих факторов принесла нам уверенную победу.

– Матвей Пономаренко забил эффектный гол, обыграв трех защитников и вратаря. Это уже мастерство, приобретенное с опытом?

– Матвей участвовал в первом взятии ворот, забил сам, имел еще много моментов. Видно, что он голоден до моментов, до голов. Это придало ему дополнительной мотивации. Конечно, он получил определенную игровую практику в сборной, но все же в последнее время мало играл. Это подтверждает и тот гол, который он забил, и голевая ситуация, которую он создал при первом голе. Во втором тайме у него было достаточно моментов, но где-то не хватило хладнокровия для их реализации. Мы благодарны Матвею за то, что он вышел на поле играть не только за счет мастерства, а с полной самоотдачей, выполнив большой объем работы. Младшие ребята равняются на него, для них это дополнительная мотивация, когда рядом с ними такой сильный игрок.

– Бекерский прибавил по сравнению с прошлым матчем, забив эффектный гол…

– Да, мы общаемся с игроками, настраиваем их. Понятно, что он перешел к нам из ФК «Львов», команды, которая ставит перед собой не такие задачи, какие стоят перед «Динамо». Конечно, для него все новое, и ответственность другая. После наших разговоров он стал действовать раскованнее. Мы посоветовали ему больше брать на себя инициативу, делать на поле то, что он умеет лучше всего, не стесняться, больше разгонять атаки, взаимодействовать с фланговыми полузащитниками. Он играл на непривычной для себя позиции, но именно на ней он хорошо работает с мячом. Он принес команде немало пользы – создавал атаки, хорошо взаимодействовал с партнерами. Следовательно, адаптация идет хорошо, надеемся, что он и далее будет прибавлять и приносить команде много пользы.

– «Оболонь» в первых четырех турах одержала три победы, однако «Динамо» добыло уверенную победу, как и в предыдущей встрече с этой командой. Можно сказать, что это удобный соперник?

– Это достаточно хорошая команда, которая закономерно побеждала в предыдущих турах. Но мы хорошо проанализировали ее, за счет чего эта команда добивается результатов, и выбрали правильную тактику на игру. Нашим игрокам респект за то, что они выполнили те домашние заготовки, ту тактическую схему, которую мы запланировали на игру. Ребята сыграли тактически грамотно, не дали сопернику создать много голевых моментов. В нашу сторону было только два акцентированных удара: один со стандарта и один из игры – это все, что создал соперник. Анализ игры соперника и правильный выбор тактики принес нам результат, несмотря на то, что соперник достаточно квалифицирован, имеет уже хорошо сыгранный состав, а их тренер тоже хорошо анализирует нашу команду. Я благодарен своим игрокам за то, что они прислушались к указаниям и выполнили их на поле.