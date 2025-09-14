Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер ПСЖ решил, сыграет ли Забарный в старте после провала со сборной
Франция
14 сентября 2025, 00:32
0

Тренер ПСЖ решил, сыграет ли Забарный в старте после провала со сборной

Ожидается, что Илья выйдет с первых минут против «Ланса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Футболист сборной Украины Илья Забарный вернулся в расположение «ПСЖ» после матчей отбора на чемпионат мира 2026.

Илья активно готовится к выездному матчу чемпионата Франции по футболу против «Ланса».

По информации Le Parisien, ожидается, что украинский футболист выйдет в стартовом составе парижан, где сыграет в центре защиты с Пачо или Маркиньосом.

В этом сезоне Илья успел провести два матча за французский клуб в Лиге 1. В двух поединках «ПСЖ» пропустил три гола.

Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Илья Забарный Ланс ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
