Франция14 сентября 2025, 00:32
372
0
Тренер ПСЖ решил, сыграет ли Забарный в старте после провала со сборной
Ожидается, что Илья выйдет с первых минут против «Ланса»
Футболист сборной Украины Илья Забарный вернулся в расположение «ПСЖ» после матчей отбора на чемпионат мира 2026.
Илья активно готовится к выездному матчу чемпионата Франции по футболу против «Ланса».
По информации Le Parisien, ожидается, что украинский футболист выйдет в стартовом составе парижан, где сыграет в центре защиты с Пачо или Маркиньосом.
В этом сезоне Илья успел провести два матча за французский клуб в Лиге 1. В двух поединках «ПСЖ» пропустил три гола.
