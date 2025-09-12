Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Как остановить Гринвуда? Марсель отправил в ворота Лорьяна четыре мяча
Чемпионат Франции
Марсель
12.09.2025 21:45 – FT 4 : 0
Лорьян
Франция
12 сентября 2025, 23:55
120
0

Как остановить Гринвуда? Марсель отправил в ворота Лорьяна четыре мяча

Подопечные Роберто Де Дзерби разгромили соперника, который играл в меньшинстве

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч четвертоготура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и «Лорьян». Подопечные Роберто де Дзерби не заметили сопротивления соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

В первом тайме точными ударами отметились Гринвуд, Павар и Гомес, во второй половине игры точку в этом противостоянии поставил марокканский защитник Наиф Аггер. Стоит отметить, что гости с десятой минуты играли в меньшинстве из-за прямой красной карточки камерунского защитника Дарлина Йонгвы.

Один из лидеров «Марселя» – Мейсон Гринвуд – записал на свой счет пять результативных действий за четыре тура (два гола и три ассиста). По этому показателю английский нападающий является лидером чемпионата Франции.

Подопечные де Дзерби набрали шесть баллов после четырех туров и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» разместился на 16-й позиции – в активе клуба осталось три очка.

Французская Лига 1, 4-й тур. 12 сентября

Марсель – Лорьян – 4:0

Голы: Гринвуд, 13 (пен), Павар, 20, Гомес, 33, Агер, 90+3

Удаление: Йонгва, 10 («Лорьян»)

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Лорьян Мейсон Гринвуд Бенжамен Павар Эйнджел Гомес Роберто Де Дзерби удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
