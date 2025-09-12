Как остановить Гринвуда? Марсель отправил в ворота Лорьяна четыре мяча

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч четвертоготура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и «Лорьян». Подопечные Роберто де Дзерби не заметили сопротивления соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

В первом тайме точными ударами отметились Гринвуд, Павар и Гомес, во второй половине игры точку в этом противостоянии поставил марокканский защитник Наиф Аггер. Стоит отметить, что гости с десятой минуты играли в меньшинстве из-за прямой красной карточки камерунского защитника Дарлина Йонгвы.

Один из лидеров «Марселя» – Мейсон Гринвуд – записал на свой счет пять результативных действий за четыре тура (два гола и три ассиста). По этому показателю английский нападающий является лидером чемпионата Франции.

Подопечные де Дзерби набрали шесть баллов после четырех туров и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» разместился на 16-й позиции – в активе клуба осталось три очка.

Французская Лига 1, 4-й тур. 12 сентября

Марсель – Лорьян – 4:0

Голы: Гринвуд, 13 (пен), Павар, 20, Гомес, 33, Агер, 90+3

Удаление: Йонгва, 10 («Лорьян»)