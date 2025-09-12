Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Марсель
12.09.2025 21:45 - : -
Лорьян
Франция
12 сентября 2025, 12:14 |
49
0

Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 12 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября на Велодроме пройдет матч 4-го тура Лиги 1 Франции, в котором Марсель встретится с Лорьяном. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Марсель

Команда летом прошлого года была максимально активна. Она переманила из Брайтона к себе тренировать Де Дзерби и сумела провернуть серию громких подписаний. Но результат показал, что это был правильный ход. Под руководством экс-наставника Шахтера не просто прибавили - амбициозный проект, что в 2024-м году финишировал за пределами зоны еврокубков, стал вице-чемпионом! По сути, максимум возможного, когда играешь в одном дивизионе с нынешним ПСЖ.

Но Олимпик остается собой - клубом, что умеет сам себе придумать проблемы. Полыхнуло уже в первом туре, когда поражение в большинстве Ренну стало поводом для драки в раздевалке. Без сожалений продали и Риу, и Рабьо, но, кажется, этого было мало, чтобы все исправить. Следующий более-менее серьезный противник, Лион, тоже выиграл (правда, с новичком, Парижем, устроили перед этим 5:2).

Лорьян

Клуб вполне может считаться лифтом во французском футболе. Он достаточно силен, чтобы периодически пробиваться в Лигу 1. Но вот задержаться там надолго не удается. В прошлом сезоне получилось обеспечить себе право снова сыграть на элитном национальном уровне. Причем Лигу 2 подопечные Оливье Панталони выиграли, набрав в 34 матчах 71 очко.

Успел новичок раз уже победить и после возвращения в Лигу 1. Более того, он и вовсе разгромил Ренн 4:0, правда, там противник к одиннадцатой минуте успел получить две красные. В других поединках были поражения, причем если стартовали с 0:1 в гостях у Осера, то осень закрывали разгромом 1:7 от Лилля на своем поле.

Статистика личных встреч

В десяти последних очных поединках только раз, весной позапрошлого года, Лорьян сумел взять хотя бы ничью - дома, 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и тут у Обамеянга и компании будут проблемы. Согласимся и поставим на хозяев с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Марсель
12 сентября 2025 -
21:45
Лорьян
Фора Марселя (-1) 1.61
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
