Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
В пятницу, 12 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Лорьян».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Марсель – ЛорьянСмотреть трансляцию
