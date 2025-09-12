Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Марсель
12.09.2025 21:45 - : -
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 сентября 2025, 11:44
Смотрите 12 сентября в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

12 сентября 2025, 11:44
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 12 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Лорьян».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Марсель – Лорьян
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн Марсель Лорьян
