Доуман и Милнер являются возрастными рекордсменами первых туров АПЛ

Завтра, 13 сентября, начнется 4-й тур АПЛ. По итогам первых трех, портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг.

Были опубликованы топ-10 самых молодых и самых возрастных футболистов, которые уже успели сыграть за свои команды в новом сезоне АПЛ.

Макс Доуман в возрасте 15 лет и 7 месяцев стал самым молодым игроком, Джеймс Милнер в возрасте 39 лет и 7 месяцев – самым старшим.

Самые молодые игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26

15 лет и 7 месяцев – Макс Доуман (Арсенал)

16 лет и 11 месяцев – Рио Нгумоха (Ливерпуль)

17 лет и 5 месяцев – Брэдли Берроуз (Астон Вилла)

18 лет и 1 месяц – Крис Ригг (Сандерленд)

18 лет и 3 месяца – Эстевао (Челси)

18 лет и 5 месяцев – Итан Нванери (Арсенал)

18 лет и 7 месяцев – Гаррисон Армстронг (Эвертон)

18 лет и 7 месяцев – Джошуа Кинг (Фулхэм)

18 лет и 10 месяцев – Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)

18 лет и 11 месяцев – Эйден Гевен (Манчестер Юнайтед)

Самые возрастные игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26

39 лет и 7 месяцев – Джеймс Милнер (Брайтон)

36 лет и 10 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон)

36 лет и 7 месяцев – Мартин Дубравка (Бернли)

35 лет и 11 месяцев – Идрисса Гуйе (Эвертон)

35 лет и 3 месяца – Кайл Уокер (Бернли)

35 лет и 2 месяца – Джордан Хендерсон (Брентфорд)

34 года и 11 месяцев – Киран Триппьер (Ньюкасл Юнайтед)

34 года и 9 месяцев – Дэнни Уэлбек (Брайтон)

34 года и 6 месяцев – Том Керни (Фулхэм)

34 года и 5 месяцев – Марко Бизот (Астон Вилла)