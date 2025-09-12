Доуман и Милнер являются возрастными рекордсменами первых туров АПЛ
Сколько лет обоим футболистам?
Завтра, 13 сентября, начнется 4-й тур АПЛ. По итогам первых трех, портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг.
Были опубликованы топ-10 самых молодых и самых возрастных футболистов, которые уже успели сыграть за свои команды в новом сезоне АПЛ.
Макс Доуман в возрасте 15 лет и 7 месяцев стал самым молодым игроком, Джеймс Милнер в возрасте 39 лет и 7 месяцев – самым старшим.
Самые молодые игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26
- 15 лет и 7 месяцев – Макс Доуман (Арсенал)
- 16 лет и 11 месяцев – Рио Нгумоха (Ливерпуль)
- 17 лет и 5 месяцев – Брэдли Берроуз (Астон Вилла)
- 18 лет и 1 месяц – Крис Ригг (Сандерленд)
- 18 лет и 3 месяца – Эстевао (Челси)
- 18 лет и 5 месяцев – Итан Нванери (Арсенал)
- 18 лет и 7 месяцев – Гаррисон Армстронг (Эвертон)
- 18 лет и 7 месяцев – Джошуа Кинг (Фулхэм)
- 18 лет и 10 месяцев – Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
- 18 лет и 11 месяцев – Эйден Гевен (Манчестер Юнайтед)
Самые возрастные игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26
- 39 лет и 7 месяцев – Джеймс Милнер (Брайтон)
- 36 лет и 10 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон)
- 36 лет и 7 месяцев – Мартин Дубравка (Бернли)
- 35 лет и 11 месяцев – Идрисса Гуйе (Эвертон)
- 35 лет и 3 месяца – Кайл Уокер (Бернли)
- 35 лет и 2 месяца – Джордан Хендерсон (Брентфорд)
- 34 года и 11 месяцев – Киран Триппьер (Ньюкасл Юнайтед)
- 34 года и 9 месяцев – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
- 34 года и 6 месяцев – Том Керни (Фулхэм)
- 34 года и 5 месяцев – Марко Бизот (Астон Вилла)
The youngest & oldest players to feature in the Premier League so far this season 👇 pic.twitter.com/nRbNq1K7Ji— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Мухаммеда Али
EA Sports показал карточки киевского клуба