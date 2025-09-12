Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Доуман и Милнер являются возрастными рекордсменами первых туров АПЛ

Сколько лет обоим футболистам?

Доуман и Милнер являются возрастными рекордсменами первых туров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Завтра, 13 сентября, начнется 4-й тур АПЛ. По итогам первых трех, портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг.

Были опубликованы топ-10 самых молодых и самых возрастных футболистов, которые уже успели сыграть за свои команды в новом сезоне АПЛ.

Макс Доуман в возрасте 15 лет и 7 месяцев стал самым молодым игроком, Джеймс Милнер в возрасте 39 лет и 7 месяцев – самым старшим.

Самые молодые игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26

  • 15 лет и 7 месяцев – Макс Доуман (Арсенал)
  • 16 лет и 11 месяцев – Рио Нгумоха (Ливерпуль)
  • 17 лет и 5 месяцев – Брэдли Берроуз (Астон Вилла)
  • 18 лет и 1 месяц – Крис Ригг (Сандерленд)
  • 18 лет и 3 месяца – Эстевао (Челси)
  • 18 лет и 5 месяцев – Итан Нванери (Арсенал)
  • 18 лет и 7 месяцев – Гаррисон Армстронг (Эвертон)
  • 18 лет и 7 месяцев – Джошуа Кинг (Фулхэм)
  • 18 лет и 10 месяцев – Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
  • 18 лет и 11 месяцев – Эйден Гевен (Манчестер Юнайтед)

Самые возрастные игроки, которые играли в первых турах АПЛ сезона 2025/26

  • 39 лет и 7 месяцев – Джеймс Милнер (Брайтон)
  • 36 лет и 10 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон)
  • 36 лет и 7 месяцев – Мартин Дубравка (Бернли)
  • 35 лет и 11 месяцев – Идрисса Гуйе (Эвертон)
  • 35 лет и 3 месяца – Кайл Уокер (Бернли)
  • 35 лет и 2 месяца – Джордан Хендерсон (Брентфорд)
  • 34 года и 11 месяцев – Киран Триппьер (Ньюкасл Юнайтед)
  • 34 года и 9 месяцев – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
  • 34 года и 6 месяцев – Том Керни (Фулхэм)
  • 34 года и 5 месяцев – Марко Бизот (Астон Вилла)
По теме:
Прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Ньюкасл – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Джеймс Милнер
