Другие новости12 сентября 2025, 20:54 | Обновлено 12 сентября 2025, 20:56
1578
1
ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети
Жена Калюжного поделилась милым семейным фото
Анна Калюжная поделилась нежными семейными фото с мужем, полузащитником «Металлиста 1925» и сборной Украины Иваном Калюжным, и дочерью.
Подписчики отмечают тепло и гармонию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пара поженилась в январе 2020-го; у них две дочери – Оливия и Адриана.
В комментариях малышку называют настоящим ангелочком.
