ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети

Анна Калюжная поделилась нежными семейными фото с мужем, полузащитником «Металлиста 1925» и сборной Украины Иваном Калюжным, и дочерью.

Подписчики отмечают тепло и гармонию.

Пара поженилась в январе 2020-го; у них две дочери – Оливия и Адриана.

В комментариях малышку называют настоящим ангелочком.