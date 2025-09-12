Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети
Другие новости
12 сентября 2025, 20:54 | Обновлено 12 сентября 2025, 20:56
1578
1

ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети

Жена Калюжного поделилась милым семейным фото

12 сентября 2025, 20:54 | Обновлено 12 сентября 2025, 20:56
1578
1
ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети
Instagram. Иван Калюжный

Анна Калюжная поделилась нежными семейными фото с мужем, полузащитником «Металлиста 1925» и сборной Украины Иваном Калюжным, и дочерью.

Подписчики отмечают тепло и гармонию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поженилась в январе 2020-го; у них две дочери – Оливия и Адриана.

В комментариях малышку называют настоящим ангелочком.

По теме:
ФОТО. Неймар занял последнее место на турнире. Новое дно бразильца
Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото lifestyle Иван Калюжный Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 12 сентября 2025, 19:43 8
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Футбол | 12 сентября 2025, 21:22 0
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?

Один из кандидатов на должность президента клуба намерен уволить нынешнего наставника Бруну Лаже

Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
An124_Ukr
Гарна жінка ,) 
Не якась надута качка - забита татухами
Ответить
+4
Популярные новости
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 19
Футбол
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем