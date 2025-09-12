ФОТО. Сексапильная ведущая мадридского Реала взорвала соцсети новым образом

Мария Аррегини взорвала сеть новым кадром из фотосессии.

В Instagram Stories ведущая мадридского «Реала» предстала в белоснежном платье с высоким разрезом, который выразительно подчеркнул ее фигуру.

Съемка на фоне студийных софитов мгновенна собрала волну восторженных отзывов.

Фанаты называют Марию настоящей «секс-бомбой».