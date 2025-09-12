Другие новости12 сентября 2025, 20:07 |
ФОТО. Сексапильная ведущая мадридского Реала взорвала соцсети новым образом
Горячее фото Марии Аррегини собрало волну восхищения
12 сентября 2025, 20:07
Мария Аррегини взорвала сеть новым кадром из фотосессии.
В Instagram Stories ведущая мадридского «Реала» предстала в белоснежном платье с высоким разрезом, который выразительно подчеркнул ее фигуру.
Съемка на фоне студийных софитов мгновенна собрала волну восторженных отзывов.
Фанаты называют Марию настоящей «секс-бомбой».
