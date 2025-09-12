Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
12 сентября 2025, 18:14
Чемпион мира и экс-игрок Металлиста: «За что меня дисквалифицировали?»

Алехандро Папу Гомес прокомментировал свое возвращение в футбол после отстранения

Чемпион мира и экс-игрок Металлиста: «За что меня дисквалифицировали?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Папу Гомес

Защитник итальянской «Падовы» и бывший футболист харьковского «Металлиста» Папу Гомес прокомментировал свою дисквалификацию. Чемпион мира в составе Аргентины был отстранен в октябре 2023 и только в июле нынешнего года подписал контракт с новым клубом.

«Первые несколько месяцев были тяжелыми, потому что я ничего не понимал. Я не понимал, почему это происходит со мной – в тот момент, когда я был в лучшей форме, на вершине своей карьеры, после победы на чемпионате мира. Иногда ты спрашиваешь себя: Почему? За что меня дисквалифицировали? Но жизнь иногда дает такие ушибы, такие сюрпризы. И да, у меня были плохие времена, и я был зол на все: на футбол, на систему.

Ответственность полностью лежала на мне. Я совершил глупость, когда принял сироп от кашля, которого не должен принимать. Но меня не должны были дисквалифицировать на два года. Ты можешь принять кокаин, выкурить косяк и получить шесть месяцев, понимаешь? А я получил два года за то, что принял сироп от кашля своего сына. Как можно в это поверить?

Да, я был очень злой, очень разъяренный. Сначала мне было тяжело смотреть футбол. Я не мог смотреть матчи, выключал телевизор. Я не мог смотреть новости. Для меня футбол был мертв», – рассказал Папу.

Источник: Infobae
