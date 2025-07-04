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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 02:40 |
267
1

Пропустил два года из-за допинга. Экс-игрок Металлиста вернется на поле

Алехандро Гомес договорился о сотрудничестве с итальянской «Падоваой»

04 июля 2025, 02:40 |
267
1
Пропустил два года из-за допинга. Экс-игрок Металлиста вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Бывший футболист харьковского «Металлиста» Алехандро Гомес намерен выйти на поле впервые за последние два года.

В октябре 2023 года аргентинский вингер был дисквалифицирован из-за употребления допинга. Игрок пытался оспорить это решение и подавал апелляцию, но не смог выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Гомес ведет переговоры с итальянским клубом «Падова», который вернулся в Серию B. Аргентинец проведет встречу с главным тренером Маттео Андреолетти, после чего стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве.

«Падова» предложила 37-летнему вингеру контракт на два года с возможностью продления еще на один. В сентябре 2023 года Алехандро перебрался в итальянскую «Монцу», но успел сыграть за эту команду всего два поединка, после чего был дисквалифицирован.

Гомес известен украинским болельщикам, так как выступал за харьковский «Металлист» (2013-14). Аргентинец провел 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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чемпионат Италии по футболу Серия B Металлист Харьков Алехандро Гомес Джанлука Ди Марцио трансферы свободный агент допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник: Джанлука Ди Марцио
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Arera
Давай в Харьков. Тут и буццы на гвоздь повесишь...
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