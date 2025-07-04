Пропустил два года из-за допинга. Экс-игрок Металлиста вернется на поле

Бывший футболист харьковского «Металлиста» Алехандро Гомес намерен выйти на поле впервые за последние два года.

В октябре 2023 года аргентинский вингер был дисквалифицирован из-за употребления допинга. Игрок пытался оспорить это решение и подавал апелляцию, но не смог выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Гомес ведет переговоры с итальянским клубом «Падова», который вернулся в Серию B. Аргентинец проведет встречу с главным тренером Маттео Андреолетти, после чего стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве.

«Падова» предложила 37-летнему вингеру контракт на два года с возможностью продления еще на один. В сентябре 2023 года Алехандро перебрался в итальянскую «Монцу», но успел сыграть за эту команду всего два поединка, после чего был дисквалифицирован.

Гомес известен украинским болельщикам, так как выступал за харьковский «Металлист» (2013-14). Аргентинец провел 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.