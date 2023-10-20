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Италия
20 октября 2023, 14:59 | Обновлено 20 октября 2023, 15:05
614
2

Экс-игрок Металлиста и чемпион мира Гомес дисквалифицирован на два года

Алехандро Гомес получил бан за допинг

20 октября 2023, 14:59 | Обновлено 20 октября 2023, 15:05
614
2
Экс-игрок Металлиста и чемпион мира Гомес дисквалифицирован на два года
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Игрок «Монцы» и сборной Аргентины Алехандро «Папу» Гомес получил дисквалификацию на два года за прием запрещенных веществ.

Проба была взята в ноябре минувшего года. Хавбек тогда выступал за «Севилью» и готовился к чемпионату мира.

35-летний Гомес имеет опыт выступлений в Украине. Алехандро в 2013-2014 годах был одним из лидеров «Металлиста», а затем перебрался в «Аталанту». Кроме того, выступал за «Катанью».

Недавно перебрался в «Монцу», однако итальянский клуб, скорее всего, разорвет контракт с аргентинцем. Сам Гомес утверждает, что он выпил детский сироп, когда ночью плохо себя чувствовал.

Антидопинговое агенство утверждает, что это все равно вина игрока, который должен был изучить список запрещенных веществ.

На ЧМ-2022 провел два матча и стал чемпионом мира.

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Алехандро Гомес допинг сборная Аргентины по футболу Монца
Источник Marca
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Комментарии 2
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nicksaf
Так може він у МХ теж з допінгом грав.
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Falko
Дарма, Папо, ти саудитам відмовив. Чи... може, це вони тобі?
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