Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Эдди Хау перестал общаться со шведом
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау впервые за долгое время прокомментировал скандальную ситуацию со шведским форвардом Александером Исаком, который бойкотировал тренировки и перешел в «Ливерпуль».
Специалист всегда положительно отзывался о нападающем, однако поведение Исака заставило тренера изменить свое отношение.
Эдди разорвал все контакты с Александером и перестал общаться с игроком.
«У нас с Алексом всегда были отличные отношения. Я обожал работать с ним и надеюсь, что он тоже – с нами. Это было взаимовыгодно. Мы помогли ему стать тем игроком, каким он является сегодня, а он помог нам достичь невероятных результатов. Он был частью очень успешной команды.
Должен сказать: в тот момент, когда он ушёл в забастовку, наши отношения изменились. Думаю, это стало переломным моментом. С тех пор общение стало сложным. Больше деталей я раскрывать не буду.
Я бы сказал, что Алекс был полностью вовлечен в наш успех и любил своё время здесь. Так что не думаю, что проблема была в этом. Проблема для него возникла тогда, когда появился другой клуб. Это изменило его образ мышления», – сказал Хау.
