Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Англия
12 сентября 2025, 17:18 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:20
193
0

Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком

Эдди Хау перестал общаться со шведом

12 сентября 2025, 17:18 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:20
193
0
Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау впервые за долгое время прокомментировал скандальную ситуацию со шведским форвардом Александером Исаком, который бойкотировал тренировки и перешел в «Ливерпуль».

Специалист всегда положительно отзывался о нападающем, однако поведение Исака заставило тренера изменить свое отношение.

Эдди разорвал все контакты с Александером и перестал общаться с игроком.

«У нас с Алексом всегда были отличные отношения. Я обожал работать с ним и надеюсь, что он тоже – с нами. Это было взаимовыгодно. Мы помогли ему стать тем игроком, каким он является сегодня, а он помог нам достичь невероятных результатов. Он был частью очень успешной команды.

Должен сказать: в тот момент, когда он ушёл в забастовку, наши отношения изменились. Думаю, это стало переломным моментом. С тех пор общение стало сложным. Больше деталей я раскрывать не буду.

Я бы сказал, что Алекс был полностью вовлечен в наш успех и любил своё время здесь. Так что не думаю, что проблема была в этом. Проблема для него возникла тогда, когда появился другой клуб. Это изменило его образ мышления», – сказал Хау.

По теме:
Арне Слот повторил уникальное достижение Фергюсона в Премьер-лиге
Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма
Невезение или недостаток мастерства? МЮ – лидер АПЛ 25/26 по xG и ударам
Эдди Хау Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александер Исак
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12 сентября 2025, 16:59 0
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 сентября в 21:30 по Киеву

КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11 сентября 2025, 18:17 38
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»

Артем рассказал, почему покинул клуб

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Футбол | 12.09.2025, 16:30
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 65
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 23
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем