Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE
Пляжный футбол
12 сентября 2025, 12:04
Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE

Стартовый свисток раздастся в 17:45 по киевскому времени

Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет матч второго тура в Суперфинале Евролиги-2025.

В пятницу, 12 сентября в 17:45 «сине-желтые» встретятся с представительницами Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.

Группа В: Испания, Украина, Италия.

Расписание матчей сборной Украины

11.09. Украина – Италия. 4:2

12.09. Испания - Украина. 17:45

В первом матче Суперфинала Евролиги подопечные Юрия Клименко перестреляли национальную команду Италии, квалифицировавшись в полуфинал соревнований.

Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
