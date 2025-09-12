Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE
Стартовый свисток раздастся в 17:45 по киевскому времени
Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко проведет матч второго тура в Суперфинале Евролиги-2025.
В пятницу, 12 сентября в 17:45 «сине-желтые» встретятся с представительницами Испании.
Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.
Вратарь: Анастасия Терех.
Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.
Евролига-2025. Суперфинал. Женщины
Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.
Группа В: Испания, Украина, Италия.
Расписание матчей сборной Украины
11.09. Украина – Италия. 4:2
12.09. Испания - Украина. 17:45
В первом матче Суперфинала Евролиги подопечные Юрия Клименко перестреляли национальную команду Италии, квалифицировавшись в полуфинал соревнований.
Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
