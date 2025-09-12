Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал ведет переговоры по контрактам с двумя звездами
Англия
12 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 12 сентября 2025, 13:12
343
0

Соглашения обоих футболистов с «канонирами» истекают летом 2027 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Букаой Сака

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры по продлению контрактов с английским вингером Букайо Сака и французским защитником Вильямом Салиба. Об это сообщает Team Talk.

По информации источника, английский гранд продвигается в переговорах с двумя звездами, соглашения которых истекают летом 2027 года. В «Арсенале» надеются, что переговоры не затянутся надолго.

В прошедшем сезоне Вильям Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Букайо Сака провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил 5-летний контракт лидеру.

Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Вильям Салиба
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
