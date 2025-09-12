Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал
Английский гранд намерен сохранить в команде Вильяма Салиба
Лондонский «Арсенал» предложил французском защитнику Вильяму Салиба новый контракт. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, английский гранд предложил 23-летнему футболисту подписать 5-летний контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. За ситуацией следит мадридский «Реал».
В прошедшем сезоне Вильям Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что футболист гранда отказался продлевать контракт ради перехода в «Реал».
