Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал

Лондонский «Арсенал» предложил французском защитнику Вильяму Салиба новый контракт. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, английский гранд предложил 23-летнему футболисту подписать 5-летний контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. За ситуацией следит мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Вильям Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист гранда отказался продлевать контракт ради перехода в «Реал».