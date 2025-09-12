Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал
Англия
12 сентября 2025, 10:32 |
534
0

Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал

Английский гранд намерен сохранить в команде Вильяма Салиба

12 сентября 2025, 10:32 |
534
0
Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Лондонский «Арсенал» предложил французском защитнику Вильяму Салиба новый контракт. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, английский гранд предложил 23-летнему футболисту подписать 5-летний контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. За ситуацией следит мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Вильям Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что футболист гранда отказался продлевать контракт ради перехода в «Реал».

По теме:
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Доннарумма объяснил переход в Ман Сити. На это повлиял один фактор
Реал Мадрид Арсенал Лондон Вильям Салиба продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Footmercato
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Футбол | 12 сентября 2025, 10:38 0
Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»

Виктор Долгий дебютировал за первую команду «Александрии»

Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Футбол | 12 сентября 2025, 08:44 3
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер

Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»

Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 6
Бокс
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем