  4. Владислав ОРЛОВ: «Сейчас в моей карьере неплохой период, можно так сказать»
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 00:01 |
Владислав ОРЛОВ: «Сейчас в моей карьере неплохой период, можно так сказать»

Украинский теннисист высказался о предстоящем поединке против Доминиканской Республики

ФТУ. Владислав Орлов

Член сборной Украины по теннису Владислав Орлов поделился ожиданиями от матчевого противостояния Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики:

О матче против лидера сборной Доминиканской Республики: «Я приехал сюда во вторник вечером и здесь у меня был только один полный тренировочный день. Сегодня был еще один. Думаю, этого времени вполне будет достаточно чтобы подготовиться к матчу. Я знаю своего соперника, я уже против него играл – это было примерно два года назад. Возможно, я уже что-то и не помню, но я поговорю с капитаном и мы разработаем план на матч. Физически чувствую себя нормально и конечно победа на турнире на прошлой неделе добавляет уверенности».

Об успешном периоде в своей карьере: «Сейчас в моей карьере неплохой период, можно так сказать. Я выиграл два челленджера подряд в паре, причем второй играл просто потому что не успевал записаться на одиночку, сфокусировался на паре и получилось победить. До этого выиграл пять подряд в паре фьючерсов и в одиночке два. Очень приятный период в карьере, но в то же время и тяжелый, так как приходится играть очень много матчей, много путешествовать, и от этого мало времени на восстановление. Но честно говоря, это все приятные проблемы».

О своих рейтинговых целях: «Я сейчас переехал и начал тренироваться в Польше. У нас есть конкретная цель – попасть в квалификацию турнира Grand Slam в одиночке. Так что пара это хорошо, но фокус на одиночке. Реально стараемся сделать все, чтобы на следующий год попасть на мейджор». Конечно, нужно будет играть более крупные турниры, но будем пробовать и стараться реализовать».

По теме:
Поездка была долгой. Игроки Доминиканы высказались перед матчем с Украиной
Капитан Доминиканы: «С уважением отношусь к Украины – у них сильный состав»
БЕЛИНСКИЙ: «Игроки Доминиканы? Если честно, вообще никого из них не знаю»
Владислав Орлов сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
