Капитан Доминиканы: «С уважением отношусь к Украины – у них сильный состав»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
11 сентября 2025, 21:39 |
Хавьер Берридо высказался о предстоящем противостоянии Кубка Дэвиса с сине-желтыми

Instagram. Хавьер Берридо

Капитан сборной Доминиканской Республики Хавьер Берридо прокомментировал результаты жеребьевки матчевого противостояния Кубка Дэвиса против команды Украины, а также поделился ожиданиями от встреч:

«У меня было желание, чтобы наш лидер Роберто Сид Суберви вышел на первый матч. Мы чувствуем себя готовыми, у нас была очень хорошая неделя тренировок. Завтра предстоит бороться на максимуме и стараться справляться с каждой ситуацией на корте. Я очень доверяю своей команде, с большим уважением отношусь к сборной Украины – у них сильный состав, так что не сомневаюсь, что завтра нас ждёт день отличного тенниса и серьёзной борьбы.

Ментальная и физическая составляющие будут ключевыми, и я уверен, что мои игроки готовы: физически они чувствуют себя отлично, психологически спокойны. Думаю, завтра у нас будет ещё одна возможность поднять флаг Доминиканской Республики и постараться одержать победу в эти выходные».

Поединки между украинцами и доминиканцами состоятся 12 и 13 сентября. В пятницу в 11:00 первыми на корт выйдут Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви.

сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
