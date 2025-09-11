БЕЛИНСКИЙ: «Игроки Доминиканы? Если честно, вообще никого из них не знаю»

Первый номер сборной Украины Вячеслав Белинский прокомментировал предстоящий старт команды в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики:

О том, что впервые сыграет в Кубке Дэвиса в статусе первого номера сборной: «Играть первым номером, для меня достаточно привычно – я играл в юниорские годы под первым номером в сборных, мне доверяли, ставили, так что тут ничего непривычного. То что именно в Кубке Дэвиса буду играть первым номером и по рейтингу тоже – это да, впервые. В целом настроение нормальное, все хорошо. В принципе, конечно все немного нервничают, но я считаю – это нормально».

Об игроках сборной Доминиканской республики: «Если честно, вообще никого из них не знаю. Знаю только что их первый номер стоял 211-м в мире [Роберто Сид Саберви], про второго вообще ничего не знаю. Но здесь Кубок Дэвиса и когда играет страна против страны – это совсем другая игра, не то, что на индивидуальных турнирах, поэтому тут нужно быть готовым ко всему.

Об игровых условиях: «Корты здесь в целом нормальные. Единственное – чуть жарко. Нам будет тяжело, но думаю мы с парнями справимся – я в нас верю. Корт, к завтрашнему матчу должен быть получше, сейчас есть еще неровности, ямки небольшие».

11 сентября Белинский выйдет на корт против Петера Бертрана во второй игре противостояния. Поединок Украина – Доминикана откроют Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви.