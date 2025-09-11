Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
11 сентября 2025, 13:52 |
ТЕРЕЩУК: «Жеребьевка? Овчаренко по состоянию здоровья мало тренировался»

Капитан сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки матча с Доминиканой

11 сентября 2025, 13:52 |
ТЕРЕЩУК: «Жеребьевка? Овчаренко по состоянию здоровья мало тренировался»
БТУ. Сборная Украины по теннису

Капитан сборной Украины Орест Терещук прокомментировал результаты жеребьевки матчевого противостояния Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики:

– Орест, вы выбрали на первый игровой день Вячеслава Белинского и Владислава Орлова. Если с первым номером команды все было ясно изначально, то что повлияло в пользу решения поставить Орлова, а не Александра Овчаренко?

– Окончательное решение было достаточно непростым. Повлияло то, что, как я говорил вчера, Саша [Овчаренко] по состоянию здоровья очень мало тренировался, поэтому решили, что лучше будет, чтобы он еще один день потренировался. У Влада [Орлова] наоборот, на прошлой неделе были победы, после которых надеюсь он чувствует себя уверенно.

Также мы держим в голове второй день. На мой взгляд у нас есть определенное преимущество в глубине состава – Саша может сыграть и одиночку и пару. Вообще пара может быть в любом составе – тут мы решение будем принимать после завтрашних одиночных матчей.

– Первым начнет противостояние Владислав Орлов. Были ли у вас перед жеребьевкой предпочтения кому лучше сыграть первый поединок?

– Честно говоря, могу привести аргументы и«за» и «против» обоих вариантов. Лично для меня разницы не было, а когда спрашивал ребят, то Влад хотел играть первым, а Слава как раз вторым – в итоге так и получилось.

Но на самом деле разницы особой нет. Когда наш второй номер начинает, то их первый номер вроде как под давлением, а мы можем начать смелее. Если бы Слава играл первым и надеюсь выиграл свой матч, то тем более их лидер был бы под давлением. Так что тут можно под любой вариант подгонять любые теории.

Встреча Украины и Доминиканы начнется 12 сентября в 11:00 по Киеву.

По теме:
Капитан сборной пояснил, почему первый номер Украины не приехал на матч КД
Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса
сборная Доминиканской Республики по теннису сборная Украины по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса Александр Овчаренко Владислав Орлов Вячеслав Белинский Алексей Крутых Орест Терещук
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
