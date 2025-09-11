Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Капитан Доминиканы: «С уважением отношусь к Украине – у них сильный состав»
Кубок Дэвиса
11 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 12 сентября 2025, 13:36
219
0

Капитан Доминиканы: «С уважением отношусь к Украине – у них сильный состав»

Хавьер Берридо высказался о предстоящем противостоянии Кубка Дэвиса с сине-желтыми

11 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 12 сентября 2025, 13:36
219
0
Капитан Доминиканы: «С уважением отношусь к Украине – у них сильный состав»
Instagram. Хавьер Берридо

Капитан сборной Доминиканской Республики Хавьер Берридо прокомментировал результаты жеребьевки матчевого противостояния Кубка Дэвиса против команды Украины, а также поделился ожиданиями от встреч:

«У меня было желание, чтобы наш лидер Роберто Сид Суберви вышел на первый матч. Мы чувствуем себя готовыми, у нас была очень хорошая неделя тренировок. Завтра предстоит бороться на максимуме и стараться справляться с каждой ситуацией на корте. Я очень доверяю своей команде, с большим уважением отношусь к сборной Украины – у них сильный состав, так что не сомневаюсь, что завтра нас ждёт день отличного тенниса и серьёзной борьбы.

Ментальная и физическая составляющие будут ключевыми, и я уверен, что мои игроки готовы: физически они чувствуют себя отлично, психологически спокойны. Думаю, завтра у нас будет ещё одна возможность поднять флаг Доминиканской Республики и постараться одержать победу в эти выходные».

Поединки между украинцами и доминиканцами состоятся 12 и 13 сентября. В пятницу в 11:00 первыми на корт выйдут Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви.

По теме:
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения
Теннис | 12 сентября 2025, 13:46 0
ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения
ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения

12 сентября легенде украинского тенниса исполнился 31 год

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 0
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Футбол | 12.09.2025, 11:06
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Футбол | 11.09.2025, 19:21
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 15
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Канело – Кроуфорд: прогнозы функционеров, боксеров и экспертов
Канело – Кроуфорд: прогнозы функционеров, боксеров и экспертов
10.09.2025, 17:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем