Эриксен уступает только Кейну и Мусиале в интересном рейтинге

33-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком немецкого «Вольфсбурга».

По этому поводу Transfermarkt опубликовал интересные факты об игроке в сравнении с другими футболистами.

Из нынешних игроков немецкой Бундеслиги только два футболиста имели более высокую рыночную стоимость, чем Кристиан Эриксен на протяжении всей своей карьеры.

Самая высокая рыночная стоимость нынешних игроков немецкой Бундеслиги на протяжении всей их карьеры

150 млн евро – Гарри Кейн (Тоттенхэм, 2018)

140 млн евро – Джамал Мусиала (Бавария, 2024)

100 млн евро – Майкл Олисе (Бавария, 2025)

100 млн евро – Кристиан Эриксен (Тоттенхэм, 2019)

90 млн евро – Йозуа Киммих (Бавария, 2021)

90 млн евро – Серж Гнабри (Бавария, 2020)

85 млн евро – Луис Диас (Ливерпуль, 2024)

80 млн евро – Альфонсо Дэвис (Бавария, 2020)

80 млн евро – Тимо Вернер (РБ Лейпциг, 2020)

70 млн евро – Леон Горецка (Бавария, 2021)

* В скобках – год наивысшей рыночной стоимости футболиста и команда на тот момент.