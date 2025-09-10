Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Бундеслиге
Германия
10 сентября 2025, 23:14 |
ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Бундеслиге

Датский хавбек стал игроком «Вольфсбурга»

Вольфсбург. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение между представителем Бундеслиги и 33-летним футболистом рассчитано на 2 сезона.

Сезон 2024/25 Кристин Эриксен провел в составе «Манчестер Юнайтед», который летом покинул в качестве свободного агента. За 25 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Вольфсбурга» перебрался с «Милан».

Манчестер Юнайтед трансферы Вольфсбург Кристиан Эриксен свободный агент трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: ФК Вольфсбург
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Гравець дійсно класний і у складі "вовків" зайвим точне не буде
Ответить
0
