ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Бундеслиге
Датский хавбек стал игроком «Вольфсбурга»
Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Соглашение между представителем Бундеслиги и 33-летним футболистом рассчитано на 2 сезона.
Сезон 2024/25 Кристин Эриксен провел в составе «Манчестер Юнайтед», который летом покинул в качестве свободного агента. За 25 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Вольфсбурга» перебрался с «Милан».
Christian Eriksen wird ein Wolf. 🐺— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 10, 2025
Der VfL Wolfsburg verpflichtet Dänemarks Rekordnationalspieler. Schön, dass du hier bist, Christian! 💚
➡️ https://t.co/RQcb2t8reB pic.twitter.com/SpWQgOJbAW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25-летний нападающий совершил трансфер из «Ньюкасла»
Эквадор минимально одолел аргентинцев со счетом 1:0, Лионель Месси не играл