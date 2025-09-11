Новый тренер Зинченко: «Я пришел сюда завоевывать трофеи»

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, куда недавно перебрался игрок сборной Украины Александр Зинченко, сменил тренера – команду возглавил Анже Постекоглу.

Наставника уволили из Тоттенхэма, несмотря на трофей Лиги Европы.

«Не ожидал, что окажусь в Ноттингем Форест, но это идеальное для меня место для возвращения в АПЛ. Конечно, я не думал, что меня уволят из Тоттенхэма после победы в Лиге Европы, но такова жизнь тренера. Мои слова, что я всегда выигрываю трофеи на второй год работы с командой? Я выигрывал и в первый год тоже. С Селтиком был дубль в первом сезоне».

«Я пришел сюда добывать трофеи, я всю карьеру это делаю, со всеми командами. И свои слова подтверждаю на деле», – сказал Постекоглу.

Команда будет играть не только в английских турнирах, но и в Лиге Европы.