Англия
11 сентября 2025, 16:52 | Обновлено 11 сентября 2025, 16:53
Новый тренер Зинченко: «Я пришел сюда завоевывать трофеи»

Постекоглу возглавил Ноттингем Форест

Новый тренер Зинченко: «Я пришел сюда завоевывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анже Постекоглу

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, куда недавно перебрался игрок сборной Украины Александр Зинченко, сменил тренера – команду возглавил Анже Постекоглу.

Наставника уволили из Тоттенхэма, несмотря на трофей Лиги Европы.

«Не ожидал, что окажусь в Ноттингем Форест, но это идеальное для меня место для возвращения в АПЛ. Конечно, я не думал, что меня уволят из Тоттенхэма после победы в Лиге Европы, но такова жизнь тренера. Мои слова, что я всегда выигрываю трофеи на второй год работы с командой? Я выигрывал и в первый год тоже. С Селтиком был дубль в первом сезоне».

«Я пришел сюда добывать трофеи, я всю карьеру это делаю, со всеми командами. И свои слова подтверждаю на деле», – сказал Постекоглу.

Команда будет играть не только в английских турнирах, но и в Лиге Европы.

Ангелос Постекоглу Ноттингем Форест Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
