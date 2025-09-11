Легенда Динамо: «Иногда Лобановский говорил со мной не только о футболе»

Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане рассказал о совместной работе с легендарным коучем Валерием Лобановским.

«Когда я начал играть за Динамо, то обратил внимание, что Лобановский никогда никого не хвалил, в том числе и меня. Поэтому я очень переживал. Однажды я через переводчика поинтересовался у Лобановского, что нужно сделать, чтобы он остался доволен моей игрой. На это он ответил: «Давай так: сыграешь несколько матчей, а потом поговорим».

После этого я уехал на матчи сборной. Мы не попали на чемпионат мира, проиграли в раунде квалификации Словении. Вернулся в Киев. До зимнего антракта оставалось несколько игр, в которых я очень хорошо сыграл – забивал, голевые ремни отдавал. После этого Лобановский меня вызывает и говорит: «Вот на таком уровне ты должен играть всегда – и постепенно добавлять».

Лобановский когда-нибудь был в гневе, кричал на кого-нибудь? Да, бывало. Голос повышал, в частности, после домашнего матча со Стяуа, а также после поражения Боавишты в Португалии со счетом 1:3. Но больше всего доставалось старшим ребятам, а молодых Лобановский не трогал.

Не очень часто я общался с Лобановским, и поначалу было сложно, ведь приходилось общаться с ним через переводчика. Иногда Лобановский говорил со мной не только о футболе. Спрашивал, как дела в семье, интересовался личным», – сказал Гиоане.