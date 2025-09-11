Экс-легионер Динамо: «Шовковский всегда доказывал, что он лучший»

Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане выразил свое мнение относительно нынешнего главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского.

– Как бы вы охарактеризовали нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского?

– Шовковский был настоящим примером для других игроков Динамо. Он долгие годы оставался первым номером в команде, хотя конкуренция у него была достаточно серьезная.

Всегда профессионально подходил к делу. Был период, когда из-за травмы его заменил Филимонов, затем Рева, Богуш. Но все они появлялись и исчезали, а СаШо каждый раз возвращался и доказывал, что он самый лучший, – сказал легионер.

