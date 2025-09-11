Стало известно, сколько заработали игроки Азербайджана за ничью с Украиной
Подопечные Сергея Реброва неожиданно потеряли очки в поединке второго тура отбора на ЧМ-2026
Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.
Издание Azerisport сообщила детали о том, сколько заработали футболисты хозяев после того, как вырвали ничью в поединке с подопечными Сергея Реброва.
Федерация футбола Азербайджана обычно платит игрокам стартового состава по десять тысяч манатов за победу (5 тысяч евро) и пять тысяч манатов за ничью (2,5 тысячи евро). Футболисты стартового состава получают всю сумму; вышедшие на замену – 75%; те, кто был в заявке, но не сыграл – 50%.
Однако, после сенсационной ничьей с Украиной («сине-желтые» считались явными фаворитами), федерация решила отдать игрокам такую же сумму, которую обычно платит за победу. Таким образом стартовый состав Азербайджана получил по пять тысяч евро.
После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, набравшая шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.
