Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

ФК Динамо. Бетао

Бывший легионер киевского «Динамо» Тибериу Гиоане вспомнил, как фанаты клуба когда-то избили защитника клуба Бетао.

«Прикольный случай произошел с бразильским легионером Бетао после матча Лиги чемпионов против Порту, который состоялся на стадионе Динамо. Мы проиграли 1:2. После игры Бетао ушел и обменялся футболками с португальским игроком. А когда шел в раздевалку, динамовские болельщики его не узнали и избили – подумали, что это соперник. Бетао зашел в раздевалку расстроенный, мол, свои же и ударили», – отметил Тибериу Гиоане.

Ранее Гиоане признался, что перенес инсульт в 24-летнем возрасте. Бывший футболист рассказал, что всю карьеру был подвержен повреждениям.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бетао Тибериу Гиоане
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Falko
тю бл",я навіть не здивувався, що це Дмитро Олійник. 
Ответить
0
NadalKing
тю бл",я подумал румына отп!зд!л!..
Ответить
0
