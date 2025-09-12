Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

Бывший легионер киевского «Динамо» Тибериу Гиоане вспомнил, как фанаты клуба когда-то избили защитника клуба Бетао.

«Прикольный случай произошел с бразильским легионером Бетао после матча Лиги чемпионов против Порту, который состоялся на стадионе Динамо. Мы проиграли 1:2. После игры Бетао ушел и обменялся футболками с португальским игроком. А когда шел в раздевалку, динамовские болельщики его не узнали и избили – подумали, что это соперник. Бетао зашел в раздевалку расстроенный, мол, свои же и ударили», – отметил Тибериу Гиоане.

Ранее Гиоане признался, что перенес инсульт в 24-летнем возрасте. Бывший футболист рассказал, что всю карьеру был подвержен повреждениям.