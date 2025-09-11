Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»

Украинский тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья», заговорив о новом тренере «горняков» Арде Туране.

– В защиту Руслана Ротаня скажу, что в его распоряжении много футболистов, и так сразу непросто определить, с кем двигаться дальше. Возможно, это пока и не дает команде выступать более стабильно, идет притирка тренера и команды?

– Я задам встречный вопрос. А сколько Арди Турану, приехавшего из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.

– Однако Турану немного легче, ведь класс исполнителей в его распоряжении выше.

– Согласен. Но он и сменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в «Полисе» при Ашуре и теперь Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще труднее, когда их переизбыток. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы, – сказал Федорчук.

Ранее Олег Федорчук назвал команды, разочаровывающие его старт нового сезона Украинской Премьер-лиги.