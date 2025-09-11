Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 12:32 |
640
0

Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»

Олег Федорчук высказался о потенциальных отставках в УПЛ

11 сентября 2025, 12:32 |
640
0
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья», заговорив о новом тренере «горняков» Арде Туране.

– В защиту Руслана Ротаня скажу, что в его распоряжении много футболистов, и так сразу непросто определить, с кем двигаться дальше. Возможно, это пока и не дает команде выступать более стабильно, идет притирка тренера и команды?

– Я задам встречный вопрос. А сколько Арди Турану, приехавшего из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.

– Однако Турану немного легче, ведь класс исполнителей в его распоряжении выше.

– Согласен. Но он и сменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в «Полисе» при Ашуре и теперь Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще труднее, когда их переизбыток. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы, – сказал Федорчук.

Ранее Олег Федорчук назвал команды, разочаровывающие его старт нового сезона Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Соперник Шахтера в Лиге конференций написал письмо донецкому клубу
Легенда Динамо: «Иногда Лобановский говорил со мной не только о футболе»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил скандальную звезду в европейскую команду
Руслан Ротань Олег Федорчук Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 1
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником

Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Экс-легионер Динамо: «Шовковский всегда доказывал, что он лучший»
Футбол | 11.09.2025, 12:52
Экс-легионер Динамо: «Шовковский всегда доказывал, что он лучший»
Экс-легионер Динамо: «Шовковский всегда доказывал, что он лучший»
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10.09.2025, 23:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем