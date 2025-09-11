Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 10:15 | Обновлено 11 сентября 2025, 10:16
Клуб из Франции уже 31 год работает с одним тренером, нанятым через газету

Рассказываем историю сотрудничества Филиппа Клемана с Див-Кабуром

ФК Див-Кабур. Филипп Клеман

Весной 1994 года Александр Шовковский провел свой дебютный матч за киевское Динамо в чемпионате Украины. С тех пор голкиперу удалось стать легендой отечественного футбола, а ныне он уже второй год как является полноценным главным тренером «бело-синих», которых в минувшем сезоне без единого поражения привел к титулу чемпиона в украинской Премьер-лиге.

За 31 год, как видим, в карьере Шовковского произошло множество изменений. Прежде всего, он прошел путь от молодого и начинающего футболиста до наставника команды, являющейся безоговорочным градом отечественного футбола. За этот период Шовковский выиграл 14 чемпионских титулов в Украине в качестве игрока, а также успел взять один уже в статусе главного тренера. Феноменальные достижения за весьма и весьма продолжительный отрезок карьеры…

Казалось бы, стабильность в карьере Шовковского впечатляет – он практически все время с момента дебюта в профессиональном футболе оставался связан с одним-единственным клубом, коим является столичное Динамо. Однако в футболе есть немало и других любопытных случаев – например, когда на протяжении 31 года во главе команды находится один и тот же главный тренер.

Сейчас мы предлагаем ненадолго заглянуть в самую что ни на есть трясину французского клубного футбола. Очевидно, что эти соревнования не получают высокого уровня освещения в прессе, особенно зарубежной, а потому многих их участников футбольные болельщики могут банально не знать. Одним из таких примеров можно смело называть футбольный клуб Див-Кабур, о существовании которого мало кто слышал. Впрочем, с исторической точки зрения это весьма и весьма солидный проект, основанный еще в 1929 году…

Див-Кабур в целом не выделяется ничем, что позволяло бы о нем говорить, кроме одного… Эту команду с лета 1994 года возглавляет французский специалист Филипп Клеман – тезка и однофамилец куда более известного бельгийца, отдавшего пристойную часть игровой карьере Брюгге, а уже в качестве наставника поработавшего с Генком, Брюгге, Монако и шотландским Рейнджерс.

Во времена безумной текучки кадров в европейском футболе Филиппу Клеману удалось в Див-Кабуре практически невозможное – вот уже более 31 года этот наставник остается работать, проведя во главе скромной команды с северо-запада Франции более тысячи официальных матчей.

Любопытно, что история сотрудничества Клемана и Див-Кабура, насчитывающая уже несколько десятилетий, началась весьма случайно. Французский клуб подал объявление в одну из местных газет, где были перечислены вакансии, среди которых значилась и должность главного тренера. На тот момент Филиппу было всего двадцать с небольшим, однако он решил откликнуться и попытать счастья. Первоначально на собеседовании руководители Див-Кабура предложили Клеману подписать с ними соглашение не в статусе тренера, а в качестве действующего футболиста. Но молодой Филипп проявил настойчивость, в результате чего стороны пришли к единственному компромиссному решению – контракт был оформлен так, что Клеман оказался играющим тренером.

Клеман выступал на позиции защитника, однако его игровая карьера в Див-Кабуре продлилась недолго. Вскоре Филипп получил серьезную травму, из-за которой был вынужден надолго оказаться вне игры. Это плохо сказалось на результатах команды, и сам Клеман, оклемавшись от последствий повреждения, пришел к выводу, что ему лучше будет сосредоточиться на одном виде деятельности – тренерстве.

«Я был игроком и тренером Див-Кабура одновременно, но однажды я получил травму. Около года я почти не играл. Можно сказать, это было благословением, поскольку в итоге я стал активнее посвящать себя тренерскому ремеслу. Когда я выздоровел, то перманентно продолжал выходить на поле в течение следующих пяти или шести лет, но когда мы поднялись в четвертый по силе дивизион французского футбола, я сказал себе, что с меня хватит», – вспоминал Клеман в интервью газете Ouest-France.

В апреле нынешнего года Див-Кабур под руководством Клемана провел тысячную официальную игру. Наставник, которому в январе исполнилось лишь 54 года, пока не делает каких-либо прогнозов на будущее и не говорит, что ставит задачу превзойти достижение легендарного Ги Ру, работавшего в Осере на протяжении 40 лет подряд.

ФК Див-Кабур. Филипп Клеман

“Я пока не знаю, смогу ли я жить без футбола. Просто не задавал себе такой вопрос. Я испытывал неповторимые эмоции на протяжении каждой из этих тысячи недель. Когда будет моя последняя игра в карьере главного тренера? Сейчас я не думаю об этом, а потому не знаю, близко она или далеко”, – сказал Клеман.

Еще больше вас удивить может следующее обстоятельство: за 31 год работы с Див-Кабуром Филипп Клеман не добился сколько-нибудь значимых успехов, которые бы оправдывали его столь продолжительное пребывание в этом клубе. За все эти годы команда героя нашего материала болталась между четвертым и седьмым дивизионами французского футбола, а в настоящий момент выступает в Национальном чемпионате 3, который является пятым по уровню дивизионом в системе футбольных лиг Франции.

Впрочем, стабильность, которую дает их проекту Клеман, полностью удовлетворяет руководство Див-Кабура. Да и для тамошних фанатов наставник является уже культовой, если не абсолютно легендарной персоной, из-за чего идти на кардинальные перемены без веских на то причин, очевидно, не хочет ни одна из сторон.

В целом персона Филиппа Клемана является уникальной для современного французского клубного футбола. Достаточно сказать, что самым долгоработающим наставником Лиги 1 – элитарного дивизиона французского футбола – ныне является Кристоф Пелиссье, который вот уже два года и десять месяцев как возглавляет Осер. Все остальные, в том числе и действующий триумфатор Лиги чемпионов Луис Энрике, работают на своих должностях значительно меньше, и планка Клемана в Див-Кабуре, очевидно, кажется для них чем-то совершенно потрясающим, а то и вовсе нереальным…

