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Шотландия
24 февраля 2025, 04:30 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера

Руководство клуба осталось недовольно Филиппом Клеманом

24 февраля 2025, 04:30 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

50-летний бельгийский специалист Филипп Клеман был уволен с поста главного тренера «Рейнджерс».

В последнем матче клуб потерпел поражение от «Сент-Миррена» со счетом 0:2.

Об увольнении главного тренера сообщили на официальном сайте команды.

Филипп Клеман присоединился к шотландскому клубу в 2023 году, но не достиг значительных результатов.

До этого он работал в «Брюгге», «Генке» и «Монако». Трижды в своей тренерской карьере выигрывал чемпионат Бельгии.

Ранее в СМИ сообщали, что Клемана на посту главного тренера может сменить англичанин Уэйн Руни.

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Александр Сильченко Источник: ФК Рейнджерс
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