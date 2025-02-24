ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера
Руководство клуба осталось недовольно Филиппом Клеманом
50-летний бельгийский специалист Филипп Клеман был уволен с поста главного тренера «Рейнджерс».
В последнем матче клуб потерпел поражение от «Сент-Миррена» со счетом 0:2.
Об увольнении главного тренера сообщили на официальном сайте команды.
Филипп Клеман присоединился к шотландскому клубу в 2023 году, но не достиг значительных результатов.
До этого он работал в «Брюгге», «Генке» и «Монако». Трижды в своей тренерской карьере выигрывал чемпионат Бельгии.
Ранее в СМИ сообщали, что Клемана на посту главного тренера может сменить англичанин Уэйн Руни.
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